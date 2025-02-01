Россия нанесла удар по пункту дислокации наемников ВСУ

Рогов: ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации наемников ВСУ в Одессе

В Одессе был нанесен удар по гостинице «Бристоль», где находился пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета.

«По оперативной информации, подтвержденной местными жителями, удар пришелся на элитную гостиницу «Бристоль», где размещалось командование боевиков ВСУ и иностранные наемники», — отметил он.

Рогов добавил, что потери противника уточняются, но уже известно о значительном числе раненых среди боевиков.

В ночь на 1 февраля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в одесской гостинице «Бристоль», где находились иностранные наемники, произошел взрыв.

Военкор Евгений Лисицын в своем Telegram-канале сообщил, что в отеле проживали иностранные наемники, включая бойцов британского спецназа SAS.

Ранее главнокомандующий ВСУ рассказал о проблемах в подготовке мобилизованных.