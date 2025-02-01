Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия нанесла удар по пункту дислокации наемников ВСУ

Рогов: ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации наемников ВСУ в Одессе
close
Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

В Одессе был нанесен удар по гостинице «Бристоль», где находился пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета.

«По оперативной информации, подтвержденной местными жителями, удар пришелся на элитную гостиницу «Бристоль», где размещалось командование боевиков ВСУ и иностранные наемники», — отметил он.

Рогов добавил, что потери противника уточняются, но уже известно о значительном числе раненых среди боевиков.

В ночь на 1 февраля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в одесской гостинице «Бристоль», где находились иностранные наемники, произошел взрыв.

Военкор Евгений Лисицын в своем Telegram-канале сообщил, что в отеле проживали иностранные наемники, включая бойцов британского спецназа SAS.

Ранее главнокомандующий ВСУ рассказал о проблемах в подготовке мобилизованных.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами