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Финский профессор призвал США вывести военных из его страны

Профессор Малинен: США должны вывести свои войска с территории Финляндии
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Sergei Grits/AP

Американские власти должны убрать военный контингент с территории Финляндии, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети X.

«Самым важным для безопасности нашей страны и Европы было бы отменить соглашение о сотрудничестве в области обороны и вывести все силы США с территории Финляндии», — сказал Малинен.

Он считает, что единственная цель этого договора — запугать РФ, что «очень глупо».

В июле прошлого года парламент Финляндии одобрил соглашение о сотрудничестве с Соединенными Штатами, в соответствии с которым Хельсинки предоставит Вашингтону доступ к 15 военным объектам на территории страны.

Помимо этого, согласно договоренностям, США смогут разместить на территории Финляндии оборонную технику, предметы снабжения и другие необходимые материальные средства. Соглашение также предполагает использование самолетов, судов, и других транспортных средств американских вооруженных сил в республике.

Ранее Финляндия призвала Европу активнее поддерживать Украину.

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