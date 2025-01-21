Финляндия призывает Европу активнее поддерживать Украину

Европа должна активнее поддерживать Украину вне зависимости от того, какой политики будут придерживаться США при Дональде Трампе. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает РИА Новости.

«Какой бы ни была политика США, Европа должна играть более активную роль в поддержке Украины. Поддержка Украины напрямую связана с безопасностью и готовностью самой Европы», — сказал он.

20 января Трамп официально вступил в должность президента США. После церемонии инаугурации он провел встречу со сторонниками, во время которой рассказал о готовности украинского лидера заключить сделку с РФ ради урегулирования конфликта.

В первый день своего пребывания в Белом доме Трамп менее чем за час подписал несколько десятков документов. В частности, новый американский лидер подписал указ о приостановке помощи Украине со стороны США.

Ранее политолог оценил решение Трампа приостановить помощь Украине.