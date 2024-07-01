Финляндия одобрила доступ США к военным базам на территории страны

Парламент Финляндии одобрил соглашение о сотрудничестве с Соединенными Штатами, в соответствии с которым Хельсинки предоставит Вашингтону доступ к 15 военным объектам на территории страны. Об этом сообщает Yle.

Помимо этого, согласно договоренностям, США смогут разместить на территории Финляндии оборонную технику, предметы снабжения и другие необходимые материальные средства. Соглашение также предполагает использование самолетов, судов, и других транспортных средств американских вооруженных сил в республике.

Кроме того, документ подразумевает «обеспечение защиты, безопасности и защищенности сил США».

До этого президент Финляндии Александер Стубб в ходе пресс-конференции в Хельсинки заявил, что страна не нуждается в постоянном присутствии крупных сил НАТО на своей территории. В то же время он добавил, что ряд инициатив НАТО, в которых участвует Финляндия, подразумевает присутствие в стране групп офицеров.

Ранее в Финляндии подтвердили создание в стране штаба сухопутных войск НАТО.