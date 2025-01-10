МО РФ: бойцы «Севера» отразили 4 контратаки ВСУ в курском приграничье за сутки

Бойцы группировки войск «Север» отбили четыре контратаки украинской армии в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе 11 населенных пунктов.

«Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ», — говорится в сообщении.

В этот же день российские войска точным попаданием уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Bradley производства США в приграничном районе Курской области.

10 января украинский аналитический портал DeepState сообщил, что подразделения Вооруженных сил РФ взяли под свой контроль шесть населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР) и Курской области.

Ранее ВСУ разбросали запрещенные мины «Лепесток» в курском селе.