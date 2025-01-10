Солдаты группировки российских войск «Север» одним ударом уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Bradley производства США в приграничном районе Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили на окраине одного из населенных пунктов.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на БМП противника. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона на оптоволокне», — говорится в заявлении.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

10 января украинский аналитический портал DeepState сообщил, что подразделения Вооруженных сил РФ взяли под свой контроль шесть населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР) и Курской области. По его информации, формирования ВСУ покинули деревни Александрия и Леонидово в Курской области. Аналогичным образом поступили украинские солдаты в населенных пунктах Соленое, Петропавловка, Новоивановка и Воздвиженка в ДНР.

Более того, российским военнослужащим удалось продвинуться в районе донецких населенных пунктов Курахово и Ясенево. Также они добились определенных успехов в ходе боев у населенного пункта Двуречное в Херсонской области.

Ранее россиянам рассказали, зачем ВСУ начали контрнаступление в Курской области в первые дни 2025 года.