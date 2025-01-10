Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные уничтожили американскую БМП в Курской области

МО РФ: расчет FPV-дрона поразил американскую БМП Bradley в Курской области
close
Sgt. Lianne Hirano/Global Look Press

Солдаты группировки российских войск «Север» одним ударом уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Bradley производства США в приграничном районе Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили на окраине одного из населенных пунктов.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на БМП противника. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона на оптоволокне», — говорится в заявлении.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

10 января украинский аналитический портал DeepState сообщил, что подразделения Вооруженных сил РФ взяли под свой контроль шесть населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР) и Курской области. По его информации, формирования ВСУ покинули деревни Александрия и Леонидово в Курской области. Аналогичным образом поступили украинские солдаты в населенных пунктах Соленое, Петропавловка, Новоивановка и Воздвиженка в ДНР.

Более того, российским военнослужащим удалось продвинуться в районе донецких населенных пунктов Курахово и Ясенево. Также они добились определенных успехов в ходе боев у населенного пункта Двуречное в Херсонской области.

Ранее россиянам рассказали, зачем ВСУ начали контрнаступление в Курской области в первые дни 2025 года.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами