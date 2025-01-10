ВСУ разбросали запрещенные мины «Лепесток» в курском селе

ВСУ разбросали мины «Лепесток» и «Колокольчик» на одной из улиц села Большое Солдатское, которое находится в Большесолдатском районе Курской области. Об этом заявил глава района Владимир Зайцев в своем Telegram-канале.

По его словам, мины были разброшены на улице 8 Марта. Чиновник призвал беречь себя и своих близких.

«Лепесток» — противопехотная мина нажимного действия советского производства. Может устанавливаться на грунт только средствами дистанционного минирования. Поражение человеку при взрыве мины наносится за счёт травмирования нижней части ноги. Использование таких мин запрещено Оттавской конвенцией о запрете противопехотных мин.

Тем временем в Минобороны сообщили, что украинские войска за сутки потеряли более 280 военнослужащих в Курской области. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен. За время боевых действий на Курском направлении украинские войска потеряли до 50600 военнослужащих.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее сообщалось, что в Курской области тысяча солдат ВСУ попала в окружение.