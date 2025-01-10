DeepState: ВС РФ взяли под контроль населенные пункты в ДНР и Курской области

Вооруженные силы России продвинулись в нескольких населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР) и Курской области. Об этом сообщает украинский аналитический портал DeepState.

Отмечается, что российские войска взяли под свой контроль Петропавловку, Воздвиженку, Соленое и Новоивановку в ДНР, а также Леонидово и Александрию в Курской области.

Известно, что ВС РФ продвинулись у Двуречного в Херсонской области, а также у Курахово и Ясенево в ДНР.

6 января министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли пож контроль город Курахово в Донецкой народной республике под свой полный контроль. Активные бои за город продолжались последние два месяца, при этом в ходе сражений группировка Вооруженных сил Украины потеряла 80% личного состава.

До этого стало известно, что российские военнослужащие выбили командование украинской армии из Петропавловки на западе ДНР. После этого армия России продолжила наступление к западной границе ДНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о состоянии города Курахово.