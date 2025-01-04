Над регионами РФ за три часа сбили 10 дронов

МО РФ: силы ПВО сбили 10 дронов над четырьмя регионами за три часа

Российские силы противовоздушной обороны сбили 10 дронов над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«С 8:20 до 11:30 дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении министерства.

Военные сбили три дрона над территорией Ленинградской области, один над территорией Псковской области, еще один беспилотник над территорией Курской области и пять над территорией Воронежской области.

До этого губернатор Богомаз сообщил о двух сбитых дронах в Брянской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее кот сбил дрон лапой.