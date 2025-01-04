Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились кадры с украинского беспилотника, который сбил кот

«Страна.ua»: в сеть попали кадры, на которых кот сбил учебный украинский дрон
close
stranaua/Telegram

Кот сбил учебный украинский дрон лапой. Запись с камеры видеонаблюдения дрона опубликовало украинское издание «Страна.ua».

На ролике видно, как беспилотник низко летит к условной цели (дому), после чего сидящий на земле черно-белый пушистый кот бьет по летательному аппарату лапой, тот меняет траекторию и врезается в столб. После падения «добычи» животное подошло и внимательно осмотрело БПЛА. Кот не пострадал.

До этого в Белгороде кот Арчи заслонил хозяйку от осколков. Хозяйка животного рассказала, что кот разбудил ее после начала обстрела и закрыл ее от осколка телом. Раненое животное осмотрел ветеринар, осколок достали. Жизнь кота вне опасности.

Позднее в Курской области кот Кусик спас от пожара семью с младенцем. Истошные крики животного заставили проснуться молодого отца, уснувшего с ребенком на дневной сон.

Ранее кот Сифон спас российских бойцов от снарядов и дронов-камикадзе в зоне СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами