Появились кадры с украинского беспилотника, который сбил кот

«Страна.ua»: в сеть попали кадры, на которых кот сбил учебный украинский дрон

Кот сбил учебный украинский дрон лапой. Запись с камеры видеонаблюдения дрона опубликовало украинское издание «Страна.ua».

На ролике видно, как беспилотник низко летит к условной цели (дому), после чего сидящий на земле черно-белый пушистый кот бьет по летательному аппарату лапой, тот меняет траекторию и врезается в столб. После падения «добычи» животное подошло и внимательно осмотрело БПЛА. Кот не пострадал.

До этого в Белгороде кот Арчи заслонил хозяйку от осколков. Хозяйка животного рассказала, что кот разбудил ее после начала обстрела и закрыл ее от осколка телом. Раненое животное осмотрел ветеринар, осколок достали. Жизнь кота вне опасности.

Позднее в Курской области кот Кусик спас от пожара семью с младенцем. Истошные крики животного заставили проснуться молодого отца, уснувшего с ребенком на дневной сон.

Ранее кот Сифон спас российских бойцов от снарядов и дронов-камикадзе в зоне СВО.