В Брянской области сбили два дрона

Богомаз сообщил о двух сбитых дронах в Брянской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили два дрона самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим доблестным защитникам!», — заявил он.

До этого Богомаз сообщил об уничтожении реактивного дрона над Брянской областью.

Накануне Богомаз сообщал, что ночью 3 января над Брянской областью за час уничтожили девять беспилотников самолетного типа ВСУ. Никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее силы ПВО уничтожили 19 беспилотников ВСУ в Брянской области.