Два беспилотника ВСУ уничтожили над двумя российскими регионами

МО: силы ПВО за 20 минут сбили 2 дрона ВСУ над Ростовской и Брянской областями

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за 20 минут сбили два украинских беспилотника над Ростовской и Брянской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Уничтожение вражеских дронов велось с 11:50 до 12:10 мск.

В воскресенье губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Брянской областью. По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Также временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об уничтожении украинского беспилотника в Усть-Донецком районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, отметил глава региона.

29 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные в течение суток нанесли удары артиллерией и беспилотниками по 21 населенному пункту региона. Всего Вооруженные силы Украины выпустили 78 боеприпасов и совершили атаки с помощью 12 БПЛА. По словам Гладкова, в селе Безымено пострадал водитель грузового автомобиля.

Ранее Минобороны показало видео дуэли российского дрона с беспилотником «Баба-Яга» ВСУ.