В Ростовской области сбили украинский беспилотник

Днем 29 декабря в Усть-Донецком районе Ростовской области сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он отметил, что летательный аппарат сбили около полудня. Последствия на земле уточняются, но по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Силы и средства ПВО продолжают работать, заключил Слюсарь.

Накануне украинские военные в течение суток нанесли удары по 21 населенному пункту в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что в Грайворонском муниципальном округе атакам подверглись семь населенных пунктов. Речь идет о поселках Совхозный, Горьковский и селах Пороз, Козинка, Сподарюшино, Безымено, Новостроевка-Вторая.

Также средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины над Крымом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.