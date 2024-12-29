Дроны ВСУ атаковали более 20 населенных пунктов в Белгородской области

Украинские военные в течение суток нанесли удары по 21 населенному пункту в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что в Грайворонском муниципальном округе атакам подверглись семь населенных пунктов. Речь идет о поселках Совхозный, Горьковский и селах Пороз, Козинка, Сподарюшино, Безымено, Новостроевка-Вторая.

«Выпущено 78 боеприпасов в ходе девяти обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников», — уточнил глава российского субъекта.

По его словам, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Безымено пострадал водитель грузового автомобиля. Мужчину доставили в городскую больницу №2 в Белгороде, врачи которой оценили его состояние как средней степени тяжести.

В Белгородском районе и Новооскольском муниципальном округе были атакованы пять и один населенный пункт соответственно. Украинские солдаты выпустили по ним 17 снарядов и восемь дронов. В результате повреждения получили четыре частных жилых дома, линия электропередачи, инфраструктурный объект связи и легковой автомобиль.

Гладков добавил, что еще четыре подвергшихся ударам населенных пункта находятся в Шебекинском муниципальном округе.

«По городу Шебекино, селу Муром, хуторам Мухин и Панков выпущено 12 боеприпасов в ходе двух обстрелов и нанесены удары с помощью двух беспилотников, один из которых сбит», — рассказал губернатор.

Более того, бойцы ВСУ обстреляли хутор Нижние Мельницы в Валуйском муниципальном округе и три села в Краснояружском районе. Здесь удалось обойтись без каких-либо разрушений, подчеркнул глава региона.

Ранее два жителя Белгородской области получили ранения в результате атаки беспилотника.