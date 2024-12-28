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Опубликовано видео дуэли российского дрона с беспилотником «Баба-Яга» ВСУ

Минобороны выложило кадры тарана российским дроном украинского БПЛА «Баба-Яга»

Расчет БПЛА морской пехоты Северного флота из состава группировки «Днепр» проводил разведку на Каховском направлении в Херсонской области и обнаружил тяжелый коптер типа «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ, выложив кадры тарана украинского беспилотника дроном морпехов.

Как заявили в ведомстве, оператор БПЛА оценил обстановку и решил атаковать украинский беспилотный летательный аппарат. После этого российский дрон зашел на удобную траекторию и протаранил беспилотник противника.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ ежедневно используют около 100 беспилотников под Волчанском в Харьковской области. Он отметил, что российским военным удается уничтожать большую часть вражеских дронов. Как эксперту передают очевидцы и источники, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения, «небо в буквальном смысле жужжит».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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