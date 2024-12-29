Украинский беспилотник сбили в небе над Брянской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Богомаз поблагодарил подразделения ПВО за защиту региона.

22 декабря он сообщил, что украинская армия атаковала сразу несколько населенных пунктов Стародубского муниципального округа. По его словам, в результате минометного обстрела и массированных атак дронов-камикадзе было повреждено девять домов и 13 хозяйственных построек. Губернатор добавил, что пострадавших в результате атаки нет.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дроны ВСУ атаковали более 20 населенных пунктов в Белгородской области.