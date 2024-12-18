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На Харьковском направлении ВСУ потеряли до 50 солдат за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли до 50 военнослужащих на Харьковском направлении

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Украинская армия потеряла порядка 50 военных на Харьковском направлении за прошедшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, поражение вооруженным формированиям ВСУ осуществляла группировка российских войск «Север». Атака происходила в районах населенных пунктов Золочев и Волчанск Харьковской области. В Минобороны отметили, что, помимо солдат, украинская сторона потеряла боевую бронированную машину и четыре 122-мм гаубицы Д-30.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Старые Терны в Донецкой народной республике (ДНР).

18 декабря военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска отбросили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) примерно на пять километров от населенного пункта Табаевка Харьковской области. По его словам, в результате операции оперативно-тактическая обстановка для украинской армии значительно ухудшилась.

Ранее бывший аналитик ЦРУ заявил о безвыходной ситуации для украинской армии.

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