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Бывший аналитик ЦРУ заявил о безвыходной ситуации для украинской армии

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: пополнение ВСУ не поможет в решении их задач

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Maksym Kishka/Reuters

Дополнительные человеческие ресурсы не решат проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в интервью на YouTube-канале Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Украинская армия действительно сталкивается с катастрофическими потерями, и эта ситуация становится все более критической. У них нет достаточного числа бойцов, и даже если они смогли бы привлечь больше людей, у них нет возможности для их обучения», — отметил он.

По мнению Джонсона, демографическая структура Украины напоминает песочные часы: широкая часть сверху и внизу, а середина сужена. Эксперт объяснил, что «узкое место» в этой структуре — это мужчины и женщины в возрасте от 18 до 24 лет.

На днях украинский журналист Владимир Бойко заявил, что в Вооруженных силах Украины наблюдается ухудшение ситуации, связанное с самовольным оставлением военных частей и дезертирством.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ начали бежать со своих позиций, расположенных в районе города Сватово Луганской народной республики. По его словам, бойцы оставляют свои позиции самовольно, однако продолжают оказывать сопротивление на данной территории.

Ранее в Британии заявили о скором крахе украинской армии в ДНР и Харьковской области.

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