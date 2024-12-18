Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт заявил, что российские войска отбросили ВСУ в Харьковской области

Марочко: военные России отбросили ВСУ примерно на пять километров от Табаевки

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска отбросили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) примерно на пять километров от населенного пункта Табаевка Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«После продолжительной артподготовки подразделения ВС РФ осуществили рывок и заняли лесополосу, которая ранее находилась под контролем вооруженных формирований Украины. Таким образом, противник был отброшен от населенного пункта на расстояние до пяти километров», — сказал эксперт.

Марочко добавил, что в результате операции оперативно-тактическая обстановка для украинской армии значительно ухудшилась. По его словам, позиции ВСУ на севере Табаевки теперь «находятся в низине», а российские войска при этом контролируют стратегические высоты на востоке и западе населенного пункта.

Накануне Марочко заявил, что российские войска закрепились на участке вдоль реки Оскол. По его данным, Вооруженные силы РФ разминировали береговую зону и создали долговременные огневые точки, а также наблюдательные посты.

Ранее бывший аналитик ЦРУ заявил о безвыходной ситуации для украинской армии.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами