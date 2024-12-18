Военный эксперт заявил, что российские войска отбросили ВСУ в Харьковской области

Российские войска отбросили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) примерно на пять километров от населенного пункта Табаевка Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«После продолжительной артподготовки подразделения ВС РФ осуществили рывок и заняли лесополосу, которая ранее находилась под контролем вооруженных формирований Украины. Таким образом, противник был отброшен от населенного пункта на расстояние до пяти километров», — сказал эксперт.

Марочко добавил, что в результате операции оперативно-тактическая обстановка для украинской армии значительно ухудшилась. По его словам, позиции ВСУ на севере Табаевки теперь «находятся в низине», а российские войска при этом контролируют стратегические высоты на востоке и западе населенного пункта.

Накануне Марочко заявил, что российские войска закрепились на участке вдоль реки Оскол. По его данным, Вооруженные силы РФ разминировали береговую зону и создали долговременные огневые точки, а также наблюдательные посты.

Ранее бывший аналитик ЦРУ заявил о безвыходной ситуации для украинской армии.