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ВС России взяли под контроль населенный пункт Старые Терны

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Старые Терны и Трудовое в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Старые Терны в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили Старые Терны в ДНР», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Также Минобороны сообщило, что подразделения группировки российских войск «Юг» взяли под контроль населенный пункт Трудовое в ДНР. В ходе этих боев украинская армия потеряла до 350 военнослужащих, два автомобиля, боевую бронированную машину, 122-мм гаубицу Д-30.

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что российская армия в 2024 году взяла под контроль 4,5 тыс. квадратных км территорий, Украина контролирует менее 1% территории Луганской народной республики и примерно 25-30% Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее Белоусов сообщил, что Украина потеряла около миллиона военнослужащих за время СВО.

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