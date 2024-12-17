Госдума продлила кредитные каникулы для мобилизованных

Госдума приняла в третьем чтении закон, продлевающий до 31 декабря 2025 года срок, в течение которого мобилизованные и контрактники могут потребовать предоставить им кредитные каникулы. Об этом сообщает Интерфакс.

В настоящее время заемщик вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2024 года, обратиться к кредитору с требованием о кредитных каникулах. Данный срок предлагается продлить еще на год.

Льготный период рассчитывают как срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт, увеличенный на 180 дней.

В апреле Госдума приняла закон об освобождении участников спецоперации от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам в период кредитных каникул. Согласно принятому законопроекту, начисленные во время кредитных каникул проценты по кредитам и займам участников СВО будут списываться. А в случае, если часть процентов уже уплачена, эти средства пойдут на погашение основного долга либо иных обязательств заемщика.

Ранее власти отложили кредитные каникулы для малого бизнеса.