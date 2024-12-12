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Власти отложили кредитные каникулы для малого бизнеса

«Известия»: кредитные каникулы для МСП появятся не раньше середины 2025 года

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Depositphotos

Механизм кредитных каникул для малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятых может заработать в России не ранее середины 2025 года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Инициатива, предложенная президентом Владимиром Путиным в феврале 2024 года, предполагает предоставление бизнесу возможности раз в пять лет оформлять кредитные каникулы на срок до шести месяцев. На сайте Кремля было опубликовано поручение, предусматривающее реализацию инициативы к 1 июня 2024 года. Однако в Госдуму документ поступил только 30 июля и до настоящего времени не прошел первое чтение. В Банке России уточнили, что в случае принятия закон начнет действовать лишь спустя 180 дней.

Согласно проекту, максимальный размер займа для микропредприятий составит 60 млн рублей, для малых — 400 млн, для средних — 1 млрд, а для самозанятых — 10 млн. Проценты в льготный период будут начисляться по договорной ставке, а при изменении ключевой ставки ЦБ на более чем 50% — по ключевой + 1 п.п.

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