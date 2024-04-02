Госдума освободила участников СВО от уплаты процентов за период кредитных каникул

Закон об освобождении участников специальной военной операции (СВО) от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам в период кредитных каникул принят Госдумой во втором и третьем чтении. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно принятому законопроекту, начисленные во время кредитных каникул проценты по кредитам и займам участников СВО будут списываться. А в случае, если часть процентов уже уплачена, эти средства пойдут на погашение основного долга либо иных обязательств заемщика.

Со стороны государства банкам гарантируется возмещение 50% недополученного дохода по процентам от кредита. На эти цели в бюджете предусматриваются 5,7 млрд рублей.

Документ вносит поправки в закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2 апреля комитет Совета федерации поддержал законопроект о списании участникам СВО процентов по кредитам.

Ранее стало известно, что статус ветерана боевых действий получили более 300 тысяч участников СВО.