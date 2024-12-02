Над Белгородской и Курской областями сбили два украинских беспилотника

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, украинские беспилотники самолетного типа уничтожили в период с 8:30 до 9:30 мск. Таким образом, как отметили в министерстве, была пресечена попытка террористической атаки по объектам на территории российских регионов.

Несколькими часами ранее в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Дроны сбили над Белгородской, Курской, Брянской областями, а также Крымом.

Накануне над российскими регионами за ночь уничтожили 29 беспилотников ВСУ. По информации Минобороны, 20 дронов сбили над Брянской областью, семь — над Калужской. Еще по одному беспилотнику уничтожено над Смоленской и Курской областями.

Ранее стало известно, что в России ищут новые возможности защиты от украинских FPV-дронов.