В России ищут новые возможности защиты от украинских FPV-дронов

Минпромторг России провел совещание по вопросу создания средств обнаружения и противодействия FPV-дронам на оптоволоконных каналах связи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РБК.

Министерство запросило промышленные предприятия направить свои предложения по данной теме. Так, оно попросило указать наличие таких средств защиты и их наименование, предложения по разработке таких устройств, а также попросило оценить планируемые финансовые затраты на их изготовление.

В пресс-службе министерства добавили, что это плановая работа по актуализации сведений о разработчиках и производителях.

20 ноября сообщалось, что научно-производственный центр (НПЦ) «Ушкуйник» начал изучать архивные документы советских разработчиков, которые могли бы помочь найти новые идеи для их реализации в зоне специальной военной операции (СВО). Директор НПЦ Алексей Чадаев заявил, что в настоящее время «сотрудники центра изучают советские наработки в области беспилотной авиации».

Ранее в ВСУ назвали проблемой российские беспилотники на оптоволокне.