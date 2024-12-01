Губернатор Калужской области сообщил о последствиях атаки беспилотников ВСУ

При атаке беспилотниками Калужской области никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его данным, за ночь силы ПВО уничтожили семь беспилотников на территории Жуковского, Бабынинского, Малоярославецкого и Сухиничского районов.

Однако в Малоярославецком районе в результате падения дрона на окраине одного из населенных пунктов возникло возгорание. Очаг пожара находился за пределами жилой застройки.

Это не первый случай подобного инцидента с дроном в Калужской области. 25 ноября в Калуге произошел пожар на одном из промышленных предприятий после падения беспилотника. Возгорание ликвидировали в течение более чем четырех часов. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Название завода, где случился пожар, пока не раскрывается.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.