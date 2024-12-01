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Губернатор Калужской области сообщил о последствиях атаки беспилотников ВСУ

Губернатор Шапша: после атаки дронов ВСУ в Калужской области никто не пострадал

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При атаке беспилотниками Калужской области никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его данным, за ночь силы ПВО уничтожили семь беспилотников на территории Жуковского, Бабынинского, Малоярославецкого и Сухиничского районов.

Однако в Малоярославецком районе в результате падения дрона на окраине одного из населенных пунктов возникло возгорание. Очаг пожара находился за пределами жилой застройки.

Это не первый случай подобного инцидента с дроном в Калужской области. 25 ноября в Калуге произошел пожар на одном из промышленных предприятий после падения беспилотника. Возгорание ликвидировали в течение более чем четырех часов. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Название завода, где случился пожар, пока не раскрывается.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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