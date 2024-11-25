На окраине Калуги после атаки дронов загорелось предприятие

После атаки беспилотников на окраине Калуги загорелось промышленное предприятие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Силы противовоздушной обороны уничтожили на окраине областного центра три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). После падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия произошло возгорание.

Шапша отметил, что по предварительной информации пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и оперативная группа.

25 ноября силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

24 ноября министерство обороны РФ сообщило, что два украинских беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.