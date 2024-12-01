Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении украинского беспилотника в Малоярославецком районе региона.

По словам главы региона, в результате падения дрона возник очаг возгорания на окраине одного из населенных пунктов вне территории жилой застройки.

«По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа», — написал Шапша.

В ночь на 1 декабря губернатор Брянской областью Александр Богомаз сообщал об уничтожении семи украинских беспилотников самолетного типа над регионом. По словам главы региона, пострадавших и разрушений также не было. Позднее стало известно об еще трех сбитых дронах в области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Ростовской области нашли дроны с элементами взрывного устройства.