Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири

На вооружении украинской армии появились сверхдальние беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные долететь вглубь России. Об этом сообщается в статье британского журнала The Economist.

В материале отмечается, что Украина вложила сотни миллионов долларов в разработку новых беспилотников, способных преодолевать большие расстояния, из-за нежелания Запада предоставлять ей дальнобойное вооружение. На текущий момент как минимум шесть украинских предприятий выпускают подобные БПЛА.

«Лучшая из новых моделей имеет запас хода 3000 километров и способна добраться до Сибири», – пишет автор.

Насколько опасны эти дроны, каких городов они могут достичь и как защититься от них — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует информацию о якобы появлении у Вооруженных сил Украины (ВСУ) БПЛА с дальностью полета до трех тысяч километров, однако такие «новинки» отслеживаются военными и спецслужбами РФ.

Ранее командир ВСУ сообщил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.