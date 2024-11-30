Экипаж вертолета Ка-52М разрушил опорный пункт и ликвидировал личный состав Вооруженных сил Украины в районе границы в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

После проведения удара пилоты выполнили маневр противоракетной защиты на минимальной высоте, сбрасывая тепловые ловушки для предотвращения попадания ракет из ПЗРК противника.

По данным ведомства, передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.

Сегодня сообщалось, что Вооруженные силы Украины за время боевых действий на Курском направлении потеряли более 36 850 военнослужащих. Отмечается также, что украинская армия лишилась более тысячи автомобилей, а также 305 артиллерийских орудий.

Российская армия продолжает освобождать Курскую область от ВСУ. 30 ноября Минобороны опубликовало кадры уничтожения трех боевых бронемашин.

Ранее экипаж Ка-52М уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в Курском приграничье.