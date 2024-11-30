В Минобороны показали кадры уничтожения трех бронированных машин ВСУ

Российские войска уничтожили три боевых бронемашины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области при помощи дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Военное ведомство поделилось видео с моментом уничтожения вражеской техники. В министерстве уточняют, что бронетехника противника была поражена операторами FPV-дронов группировки войск «Север».

На видео показаны три удара по украинской технике. Дроны прилетают точно в цель.

Незадолго до этого Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых запечатлено поражение живой силы ВСУ в Курской области.

Недавно РИА Новости со ссылкой на командира батальона 810-й бригады морской пехоты ВС РФ с позывным «Як» сообщало, что украинские войска направили в Курскую область свои лучшие подразделения, которые прошли подготовку в странах Запада. При этом у российских бойцов подготовка не хуже, отметил он.

Ранее разведчики заявили об ударе дроном по БТР с десантом ВСУ в Курской области.