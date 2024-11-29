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Экипаж Ка-52М уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в Курском приграничье

Ка-52М ликвидировал живую силу и бронетехнику ВСУ в Курской области

Минобороны РФ показало видео, как вертолет Ка-52М атакует живую силу и технику ВСУ в Курском приграничье. Кадры опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м уничтожил живую силу и опорный пункт ВСУ», — говорится в сообщении.

Солдаты группировки российских войск «Запад» уничтожили командный пункт и пункт воздушной разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В начале ноября солдаты группировки российских войск «Запад» ликвидировали командный пункт и пункт воздушной разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого спецназ Росгвардии ликвидировал позицию операторов БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Спецназ произвел несколько ударов дронами-камикадзе, в результате которых был обнаружен силуэт замаскированного транспортного средства противника.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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