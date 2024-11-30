ВСУ потеряли более 36 тыс. военных в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) всего за время боевых действий на Курском направлении потеряли более 36 850 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 36 850 военнослужащих, 225 танков, 160 боевых машин пехоты», — сообщили в ведомстве.

Отмечается также, что украинская армия лишилась более тысячи автомобилей, а также 305 артиллерийских орудий.

Российская армия продолжает освобождать Курскую область от ВСУ. 30 ноября Минобороны опубликовало кадры уничтожения трех боевых бронемашин.

Незадолго до этого появились кадры уничтожения танка Challenger 2 ВСУ в Курской области.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее экипаж Ка-52М уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в Курском приграничье.