Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ потеряли более 36 тыс. военных в Курской области

Минобороны: ВСУ потеряли 36 тыс. военнослужащих в Курской области

close
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) всего за время боевых действий на Курском направлении потеряли более 36 850 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 36 850 военнослужащих, 225 танков, 160 боевых машин пехоты», — сообщили в ведомстве.

Отмечается также, что украинская армия лишилась более тысячи автомобилей, а также 305 артиллерийских орудий.

Российская армия продолжает освобождать Курскую область от ВСУ. 30 ноября Минобороны опубликовало кадры уничтожения трех боевых бронемашин.

Незадолго до этого появились кадры уничтожения танка Challenger 2 ВСУ в Курской области.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее экипаж Ка-52М уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в Курском приграничье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами