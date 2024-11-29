Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника

Над Брянской областью сбили два беспилотных летальных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 0:05 по московскому времени.

Обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил Богомаз. Сейчас на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы, добавил губернатор.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО сбили 49 беспилотников Вооруженных сил Украины. Кроме того, была уничтожена украинская ракета «Нептун».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, что в России успешно испытали инновационную систему защиты от ударов беспилотников.