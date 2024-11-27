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В России успешно испытали инновационную систему защиты от ударов беспилотников

В РФ разработали систему для защиты объектов от дронов при помощи тросов и сетки

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Российские ученые создали инновационную систему для защиты различных объектов при атаке ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы одного из институтов, занимающегося вопросами безопасности.

Отмечается, что речь идет о тросово-сетчатой системе для защиты важной инфраструктуры от растущей угрозы, связанной с применением беспилотников в различных сферах.

«Система представляет собой надежную конструкцию, состоящую из сеток, соединенных с несущими стойками с помощью тросов и омегообразных скоб», — сказано в материалах.

В них говорится, что инновационная разработка уже прошла успешные испытания на полигоне в Подмосковье, в ходе которых показала высокую эффективность и надежность.

Согласно материалам, технические характеристики этих высокопрочных сеток и результаты испытаний будут учтены при «разработке новых правил, регулирующих строительство и защиту объектов, что в свою очередь повысит общую безопасность» в России.

Ранее в России разработали систему зарядки дронов в воздухе.

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