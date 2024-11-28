Российские средства ПВО сбили 49 беспилотников ВСУ за сутки

Российские средства ПВО сбили 49 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Также была сбита украинская ракета «Нептун». Информации о пострадавших в результате вражеской атаки не сообщается.

Кроме того, российская авиация, а также силы ВКС нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.

28 ноября украинские войска атаковали город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Пострадала местная жительница. Произошло это после того, как обломки беспилотника упали во двор жилого дома.

В этот же день временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили два беспилотных летательных аппарата над регионом Ростовской областью.

Ранее сообщалось, что Финляндия начнет производить беспилотники для поставок на Украину.