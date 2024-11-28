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В Курахово взяли в плен троих военнослужащих ВСУ

В одном из домов частного сектора в Курахово взяли в плен троих солдат ВСУ

Трое украинских военнослужащих взяли в плен в Курахово. Кадры с допроса солдат опубликовала пресс-служба Народной милиции ДНР.

По данным ведомства, бойцы пятой бригады, входящей в группировку войск, действующую на Кураховском направлении, нашли украинских военнослужащих в одном из домов частного сектора в Курахово.

После применения звуковещательного дрона со стороны российских солдат, бойцы ВСУ решили сложить оружие и сохранить свои жизни.

До этого пленный военнослужащий Александр Михалко рассказывал, что во время огневой подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) инструкторы предлагали мобилизованным имитировать звук выстрелов «натовскими патронами». Он добавил, что его мобилизовали во время курса реабилитации после продолжительного лечения от туберкулеза.

Также военнопленный ВСУ Владимир Молозин заявил, что украинских солдат в Польше учили стрелять на симуляторах. Он отметил, что польские инструкторы не знали украинский и русский языки, поэтому общались с военнослужащими на польском без переводчика.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, как командир долго не выпускал его из окопа.

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