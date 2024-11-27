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Украинский пленный рассказал, как его учили изображать стрельбу «натовскими патронами»

Пленный Михалко: бойцам ВСУ предлагали имитировать стрельбу патронами НАТО

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Gleb Garanich/Reuters

Во время огневой подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) инструкторы предлагали мобилизованным имитировать звук выстрелов «натовскими патронами». Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Александр Михалко, передает РИА Новости.

«У нас инструктора говорили на занятиях: стреляем натовскими патронами. А как это? Ну, теми, что... не дают. Ту-ту-ту, губами типа, представляем, что стреляем», — сказал военнопленный.

Михалко добавил, что он был мобилизован во время курса реабилитации после продолжительного лечения от туберкулеза.

Накануне военнопленный ВСУ Владимир Молозин заявил, что украинских солдат в Польше учили стрелять на симуляторах. Он отметил, что польские инструкторы не знали украинский и русский языки, поэтому общались с военнослужащими на польском без переводчика. Однако у ВСУ были бойцы, которые знали польский и могли выступить в роли переводчиков, добавил Молозин.

Ранее пленный пожаловался на кадровый голод в танковых подразделениях ВСУ.

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