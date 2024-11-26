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Пленный рассказал, чему учили солдат ВСУ в Польше

Пленный Молозин: военных ВСУ в Польше учили стрелять на симуляторах

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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнопленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Молозин заявил РИА Новости, что украинских солдат в Польше учили стрелять на симуляторах.

«Сборка, разборка, выход на позиции и семь патронов холостых, и семь боевых стреляли. Большой экран натянутый, стоит MK19 (американский автоматический станковый гранатомет. — «Газета.ru»), как компьютерная игра, только с настоящим гранатометом», — сказал он.

Молозин отметил, что инструкторы из Польши не знали украинский и русский языки, поэтому общались с украинскими военнослужащими на польском без переводчика. Он добавил, что у ВСУ были бойцы, которые знали польский, они могли переводить.

До этого пленный боец 17 отдельной танковой бригады ВСУ Александр Приймачук заявил, что в настоящее время ВСУ испытывают кадровый голод, в связи с чем командование усиливает танковые подразделения неопытными военнослужащими. Приймачук добавил, что его призвали на службу в 2020 году. Тогда мужчину назначили водителем, однако машину так и не предоставили. В конце сентября текущего года пленного вместе с сослуживцами отправили в Курскую область под предлогом «охраны посадки».

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о предательстве командиров.

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