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Пленный солдат ВСУ рассказал, как командир долго не выпускал его из окопа и угрожал

Пленный Борисов рассказал, как командир ВСУ держал его в окопе трое суток

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Борисов рассказал, что командир держал его в окопе трое суток, постоянно угрожая. Об этом он рассказал Минобороны РФ.

После трех суток военному удалось сбежать и сдаться в плен российским солдатам. На допросе он рассказал, что в конце октября его завели на уже разбитую позицию. Его старший по званию заставил залезть в «нору» и грозился забросить гранату или мину, если тот попробует вылезти.

Солдат сообщил, что в армию его взяли насильно — схватили, пока он шел в магазин. В военкомате он быстро прошел медкомиссию с одним врачом, который подписал заключения от имени всех специалистов. После медосмотра его посадили в подвал и наутро повезли в учебное учреждение, вспоминает военный.

Другой пленный военнослужащий Александр Михалко рассказывал, что во время огневой подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) инструкторы предлагали мобилизованным имитировать звук выстрелов «натовскими патронами».

Ранее сообщалось, что литовский наемник ВСУ устраивал аукционы вывезенных из Курской области вещей.

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