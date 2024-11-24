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Российские войска теснят противника в направлении Боровой под Харьковом

Ганчев: ВС РФ давят противника в направлении поселка Боровая Харьковской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

На Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои, российские вооруженные силы оказывают давление на противника в направлении населенного пункта Боровая. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Давят противника наши ребята и в направлении Боровой, населенного пункта в Изюмском районе», — сказал Ганчев, добавив, что каждый день поступает информация с передовой об активных действиях российских войск на Купянском направлении.

Накануне подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении поразили формирования 43-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины.

В этот же день военный эксперт, бывший офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Купянск в Харьковской области остается самой напряженной точкой на карте боевых действий. По его словам, украинские артиллеристы наносят массированные удары по району Заосколье в восточной части города — но эти удары являются малоэффективными из-за опыта отражения атак ВС РФ.

Ранее бойцы ВС РФ уничтожили десант ВСУ, мешавший «ураганному» продвижению в Харьковской области.

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