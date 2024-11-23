Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении поразили формирования 43-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, украинским военным было нанесено поражение в районах Харькова и населенных пунктов Волчанск и Липцы, расположенных в Харьковской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

23 ноября Telegram-канал SHOT написал, что российские бойцы уничтожили десант ВСУ, который пытался сдержать контрнаступление Вооруженных сил России на населенный пункт Кругляковка в Харьковской области.

В этот же день военный эксперт, бывший офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Купянск в Харьковской области остается самой напряженной точкой на карте боевых действий. По его словам, украинские артиллеристы наносят массированные удары по району Заосколье в восточной части города — но эти удары являются малоэффективными из-за опыта отражения атак ВС РФ.

Ранее Путин объяснил цели харьковской операции ВС РФ.