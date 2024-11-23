Купянск в Харьковской области остается самой напряженной точкой на карте боевых действий. Об это ТАСС заявил военный эксперт, офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Если мы говорим о Купянске, то он продолжает оставаться самой напряженной точкой на карте боевых действий в зоне ответственности Луганской Народной Республики. Там действительно идут встречные бои», — рассказал Марочко.

Он пояснил, что украинские артиллеристы наносят массированные удары по району Заосколье в восточной части города — но эти удары являются малоэффективными из-за того, что российские военнослужащие имеют большой опыт укрытия от огня артиллерии.

До этого военный эксперт, экс-офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что российские войска контролируют 30% территории города Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Часов Яр находится на стратегически важной высоте, прикрывая фланг украинской группировки в Донецкой Народной Республике

Ранее Путин описал ситуацию на фронте в районе Часова Яра.