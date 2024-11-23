Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бойцы ВС РФ уничтожили десант ВСУ, мешавший «ураганному» продвижению в Харьковской области

SHOT: ВС РФ уничтожили десант ВСУ в ходе контрнаступления в Харьковской области

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия уничтожила десант Вооруженных сил Украины, который пытался сдержать контрнаступление ВС РФ на Кругляковку в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, российские солдаты «продвигаются ураганом» на территории области. Украинская сторона пыталась взять ВС РФ в окружение в районе Кругляковки, но это стало «фатальной ошибкой». Журналисты добавили, что первыми попытку сдерживания применили несколько бронированных машин и танк, но все они были ликвидированы российскими военными. В момент атаки техникой управляли порядка 15 человек.

После этого ВСУ осуществили еще две попытки, но российские гранатаметчики и артиллеристы отразили атаку и ликвидировали бойцов. В ответ на это украинская армия отправила группу десанта из 20 солдат, которые не смогли отразить наступление ВС РФ.

«Всего в районе Кругляковки было ликвидировано 50 человек личного состава ВСУ. Несколько человек сбежали, бросив раненых товарищей», — говорится в сообщении.

До этого военный эксперт, бывший офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Купянск в Харьковской области остается самой напряженной точкой на карте боевых действий. По его словам, украинские артиллеристы наносят массированные удары по району Заосколье в восточной части города — но эти удары являются малоэффективными из-за опыта отражения атак ВС РФ.

Ранее ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ, мешавший продвижению под Купянском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами