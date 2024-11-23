Российская армия уничтожила десант Вооруженных сил Украины, который пытался сдержать контрнаступление ВС РФ на Кругляковку в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, российские солдаты «продвигаются ураганом» на территории области. Украинская сторона пыталась взять ВС РФ в окружение в районе Кругляковки, но это стало «фатальной ошибкой». Журналисты добавили, что первыми попытку сдерживания применили несколько бронированных машин и танк, но все они были ликвидированы российскими военными. В момент атаки техникой управляли порядка 15 человек.

После этого ВСУ осуществили еще две попытки, но российские гранатаметчики и артиллеристы отразили атаку и ликвидировали бойцов. В ответ на это украинская армия отправила группу десанта из 20 солдат, которые не смогли отразить наступление ВС РФ.

«Всего в районе Кругляковки было ликвидировано 50 человек личного состава ВСУ. Несколько человек сбежали, бросив раненых товарищей», — говорится в сообщении.

До этого военный эксперт, бывший офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Купянск в Харьковской области остается самой напряженной точкой на карте боевых действий. По его словам, украинские артиллеристы наносят массированные удары по району Заосколье в восточной части города — но эти удары являются малоэффективными из-за опыта отражения атак ВС РФ.

Ранее ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ, мешавший продвижению под Купянском.