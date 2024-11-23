Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытаются уничтожить спецназ «Ахмат» в Курской области, для чего в район оккупированной Суджи был направлен еще один элитный отряд — с задачей он не справился. Об этом РИА Новости сообщил командир бронегруппы с позывным «Сальза».

«Полмесяца назад сюда было выслано еще одно элитное подразделение беспилотчиков, которым была поставлена задача уничтожить и всячески затруднить работу спецназу «Ахмат», в частности бронегруппе, артиллерии», — объяснил «Сальза».

Он добавил, что это элитное подразделение ВСУ работало во взаимодействии с еще одним спецотрядом — батальоном БПЛА «Птицы Мадьяра». «Сальза» добавил, что этим подразделениям ВСУ ставилась задача в короткий срок, за неделю, уничтожить спецназ «Ахмат» — однако украинские спецназовцы с этим не справились.

До этого ВСУ перебросили в курское приграничье элитный спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра».

Ранее взвод элитной бригады ВСУ уничтожили на Купянском направлении.