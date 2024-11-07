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Взвод элитной бригады ВСУ уничтожили на Купянском направлении

SHOT: украинский взвод, обученный по стандартам НАТО, уничтожен под Купянском

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Взвод элитной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В публикации уточнили, что речь идет о подразделении 77-й ОАэМБр. Его бойцы прошли обучение по стандартам НАТО. Опытные украинские солдаты, как говорится в сообщении, были специально переброшены, чтобы остановить наступление ВС РФ.

«Контрнаступа не вышло», — отметили журналисты.

По данным канала, в пункте временной дислокации в Синьковке около 30-40 человек личного состава, которые расположились в частных домах, были накрыты ударами ТОС-1А «Солнцепек».

7 ноября также стало известно, что российские летчики сбросили на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области авиабомбу ФАБ-3000. Ее применили в районе села Черкасское Поречное в Суджанском районе. Взрывная волна прокатилась по земле, «крайне беспокоя противника», передавал Telegram-канал «Два майора».

Ранее Минобороны показало видео удара ФАБ-3000 по складу боеприпасов ВСУ.

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