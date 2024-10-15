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Командир «Ахмата» заявил о сдаче в плен элитных подразделений ВСУ в Курской области

Алаудинов заявил, что элитные подразделения ВСУ сдаются в плен в Курской области

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Элитные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен в Курской области. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире «Соловьев Live».

«И даже этим «айдаровцам», «азовцам» (представители признанных террористическими и запрещенными в РФ формирований — «Газета.Ru»), как вы видите, мы им сохраняем жизни, когда они принимают решение сдаться в плен», — сказал военный.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее волонтер заявил, что ВСУ установили «зубы дракона» на трассе в Курской области.

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