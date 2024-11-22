ФБР и Пентагон предупредили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) США о якобы существующей угрозе диверсий со стороны России. Об этом пишет газета The Washington Times (WT) со ссылкой на заявление Национального центра контрразведки и безопасности США.

«Диверсионная деятельность России в Европе увеличивает риск для американских компаний за рубежом и, возможно, дома», — следует из заявления.

Газета пишет, что американским компаниям, особенно тем, которые выступают с поддержкой субъектов, вовлеченных в конфликт на Украине или в другие текущие геополитические конфликты, следует максимально усилить бдительность и меры безопасности.

Среди прочего, американские чиновники утверждают, что подобные диверсионные операции «могут посеять страх и сомнения», а также повредить важную инфраструктуру.

Накануне американский контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что в Пентагоне допускают обмен ядерными ударами. Это может произойти в случае, если США удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников. Военный добавил, что обмен ядерными ударами возможен «на условиях, наиболее приемлемых для США».

Ранее было предложено перекрасить Пентагон в «цвет дурдома».