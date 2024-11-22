Депутат предложил перекрасить Пентагон в «цвет дурдома»

Член комитета Государственной думы России по безопасности Михаил Шеремет назвал заявление представителя Пентагона об обмене ядерными ударами сумасшествием, а также предложил перекрасить здание минобороны США в желтый цвет, как психиатрическую лечебницу. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Депутат считает, что Пентагон после подобного заявления обрел статус полноценного дурдома.

Шеремет подчеркнул, что «горячие головы» в США должны помнить, что в случае ядерного удара все человечество будет поставлено на грань выживания.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал избегать провокаций после заявления представителя Пентагона о допущении обмена ядерными ударами на «наиболее приемлемых для США» условиях.

21 ноября американский контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что в Пентагоне допускают обмен ядерными ударами в том случае, если США удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников. Он добавил, что обмен ядерными ударами возможен «на условиях, наиболее приемлемых для США».

Ранее глава МИД РФ призвал Запад внимательно изучить обновленную ядерную доктрину России.