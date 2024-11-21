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В США назвали приемлемое условие для обмена ядерными ударами

Пентагон: США допускают обмен ядерными ударами, если сохранится часть арсенала

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Представитель Стратегического командования Пентагона, контр-адмирал Томас Бьюкенен рассказал, что США допускают обмен ядерными ударами в том случае, если им удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что если Вашингтону придется произвести обмен ударами, то американская сторона хотела бы сделать это на своих условиях, наиболее приемлемых для США.

Бьюкенен отметил, что Соединенные Штаты хотят продолжать оставаться мировым лидером, для чего у страны должен быть резерв стратегических вооружений для сдерживания потенциальных противников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

19 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источник в совете национальной безопасности (СНБ) США сообщило, что Соединенные Штаты пока не планируют менять уровень готовности своих ядерных сил в ответ на обновление ядерной доктрины России.

По словам представителя СНБ, в Белом доме не были удивлены обновлением российской доктрины, так как Москва в течение нескольких недель сигнализировала о своем шаге. Чиновник назвал действия России «еще одним проявлением безответственной риторики».

Ранее глава МИД РФ призвал Запад внимательно изучить обновленную ядерную доктрину России.

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